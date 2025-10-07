舞台などで活躍した俳優の島崎伸作さんが、9月6日に脳出血のため亡くなっていたことを、業務提携しているM MUSICが公式サイトで発表しました。31歳でした。島崎さんは1993年9月10日生まれ、東京都出身。東京藝術大学卒。2021年にミュージカル『レ・ミゼラブル』でジョリ役、2024年・2025年には同ミュージカルでクールフェラック役を演じるなど、舞台を中心に活躍。2023年には、NHK大河ドラマ『どうする家康』に徳川兵役で出演して