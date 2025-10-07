ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文大阪大特任教授は妻教子さんと7日、大阪大で記者会見し、教子さんが研究内容を全部把握しているとして「会話がなくても何をやっているかお互い理解している。いつも感謝している」と話した。