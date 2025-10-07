タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新し、大阪で開催されたトークショーに出演したことを報告した。この日、北斗は「本日は大阪のスミセイウエルビーイングイベント2025北斗晶トークショーに…お越しくださいました皆様、ありがとうございました」と感謝を述べ、イベントの様子を写真で公開。続けて、トーク内容について「30年前の恋愛の話や息子達の小さな頃の話し孫のすーちゃんの話し、駆け抜けた1時間になりました」と