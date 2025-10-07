俳優・浜中文一が、5日に38歳の誕生日を迎え、松竹創業百三十周年・大阪松竹座さよなら公演『大阪は踊る！』の同日公演でサプライズ祝福された。【写真】浜中文一の38歳誕生日大阪松竹座が大合唱この日、昼の部の終演後、カーテンコールでサプライズが行われた。浜中からの最後のあいさつの後、高山隆平役の真丸が「皆さん、今日10月5日は何の日かご存じでしょうか!?」「そう！我らが座長、浜中文一のお誕生日です！みんなで