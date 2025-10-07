◇MLB ポストシーズン NLDS第2戦 ドジャース 4-3 フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)この日、勝利投手となったドジャースの先発ブレイク・スネル投手が、フィリーズ打線を6回まで1安打に抑えた自身の好投について振り返りました。試合は中盤まで両先発の好投により緊迫した投手戦となりました。フィリーズのヘスス・ルサルド投手が6回までドジャース打線を1安打無失点に抑える好投を見せると、スネル投手も負け