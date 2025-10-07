ファーストキッチンは、看板商品「ベーコンエッグバーガー」を秋らしい味わいにアレンジした「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」など、計4品を発売する。販売期間は、2025年10月9日から11月下旬まで、競馬場店を除く全店で取り扱う。〈てりやき×BBQのWソースでコク深い味わいに〉「ベーコンエッグバーガー」は、創業当時から48年間親しまれてきた看板商品。今回は、隠し味に八丁味噌を使用した『オリジナルこく旨てりやき