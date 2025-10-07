県民１人当たりの年間医療費が全国１位という現状を打破しようと、佐賀県が初めてパンフレットを作成し、啓発活動に取り組んでいる。県は健康診断の受診率向上やメタボリックシンドローム対策なども合わせて講じ、２０２９年度に約５７億円分の医療費削減効果を出すことを目指している。（立山芽衣）パンフレットはＡ６判の１４ページで、「大人の医療費ガイド健康志向のススメ」というタイトル。２２年度の県民１人当たりの