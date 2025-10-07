元総務省職員の本間奈々氏が、アイヌ民族の女性から人権侵犯被害を申し立てられたとの記事で名誉を毀損されたとして、朝日新聞社と北海道新聞社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は7日、一審に続いて請求を棄却した。