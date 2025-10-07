休養中だったタレントの山瀬まみが７日、ＢＡＹＦＭの「ＢＡＹＦＭｉｔ！」に復帰し、子宮体がんだったことを告白した。番組冒頭、一緒にパーソナリティを務める春原佑紀が「永遠の国民のおもちゃ、山瀬まみさん、メンテナンスを終えてって。言葉のチョイスがさすがだなって」と山瀬を紹介。山瀬は「何にも言わないでお休み入って、７カ月たっちゃった。まさかこんな長くかかるとは私も思ってなかった」というと「何して