ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィアでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第２戦で４―３の９回二死一、三塁に５番手で登板し、打者ターナーを二ゴロに仕留めて２球で２試合連続のセーブを挙げた。チームはそのまま逃げ切って２連勝、リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）進出に王手をかけた。試合後、ハーフバウンドの送球を好捕したフレディー・フリー