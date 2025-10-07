北朝鮮で今月10日に迎える朝鮮労働党創建80周年の記念日に合わせ、中国の李強首相が訪朝することが明らかになりました。朝鮮中央通信は7日、中国の李強首相が今月10日の朝鮮労働党創建80周年の祝賀行事に参加するため、中国政府代表団を率いて北朝鮮を訪問すると伝えました。韓国の聯合ニュースは2015年の党創建記念日に比べ、訪朝する人物の格が明らかに高くなったと指摘しています。中国外務省も「中朝の伝統的な友好協力関係を