【モデルプレス＝2025/10/07】映像配信サービス「Lemino（R）」が主催する「Lemino MUSIC FES - BEYOND EXPO STAGE -」が10月6日、大阪・関西万博にて開催され、WATWING（ワトウィン）、MAZZEL（マーゼル）、NEXZ（ネクスジ）が登場。ここでは、ステージの模様をレポートする。【写真】人気ボーイズグループ、大阪・関西万博で華麗に舞う◆WATWING・MAZZEL・NEXZ、大阪・関西万博に集結2024年に初となる武道館公演を行った、ホリプ