「筆談ホステス」として知られる元東京都議で、7月に行われた参院選比例代表に自民党から出馬して落選した斉藤りえ氏（41）が7日、X（旧ツイッター）を更新。東京銀座のクラブに入店したと発表した。「皆さまへご報告申し上げます」と前置きした上で「このたびご縁をいただき、銀座のクラブ『昴』へ入店いたしました」と書き出した。「21歳の頃、『ル・ジャルダン』にて銀座の世界へ足を踏み入れ、その後、『昴』にもご縁をいた