人生100年時代を迎え、老後の暮らしに対する不安はますます高まっています。なかでも「年金だけで本当に生活できるのか」という問いは、多くの人が抱く切実な悩みでしょう。実際の統計データをみると、年金収入だけでは家計をまかなえず赤字になってしまう世帯も少なくありません。 本記事では統計データを基に、高齢夫婦世帯の家計の実態を明らかにし、そのうえで老後に赤字を避けるための具体策を紹介します。