2021年にNHKで放送され、その不思議さ全開な世界観に視聴者が釘付けになったドラマ『オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ』。オダギリジョーさんが脚本・演出・編集、そして犬役を務めたこの作品が、2022年のテレビ版シーズン2を経て、満を持してスクリーンに登場。今回ももちろん脚本・監督・編集・出演を務めるオダギリさんと、テレビドラマから引き続き出演する麻生久美子さんに、作品への思いを語っていただきました。長年の友