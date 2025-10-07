べシアは9回途中から登板し佐々木へ繋いだ【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）チーム内での信頼感は増すばかりだ。ドジャース・佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地でフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で2試合連続セーブをマークした。1点リードの9回2死一、三塁で佐々木にマウンドを託したアレックス・べシア投手は、佐々木について「ゾーンに入っている」と絶賛した。ドジャ