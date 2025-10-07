夫が単身赴任中、毎月生活費として10万円を妻名義の口座に振り込むという取り決めをしている家庭もあるかもしれません。しかし、このような資金のやり取りは「贈与」とみなされ、贈与税の申告義務が発生するかどうか、気になる人もいるでしょう。 本記事では、夫婦間の生活費のやり取りが贈与税の課税対象となるかどうかを解説します。また、注意すべき点や対応策もお伝えします。 贈与税の基本と基礎控除：年間110万