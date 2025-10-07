『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回は、マシューが1990年マツダMX-5に乗ってイギリスの『ラッド・ウッド』イベントに参加したときの模様をお届けする。【画像】『ラッド・ウッド』イベントの様子と、当日のベストカーに選ばれたBMW 840Ci（写真5点）この小さなMX-5が改めて教えてくれるのは、ありふれたただの移動にも喜びを見出せる、ということだ。この車に詳しければ、この初期のUK仕様のMk1モデルは、ロータス・エ