約350万円！ ホンダ新「シビック」発売！ホンダは2025年10月2日、「シビック」に一部改良を施して発売しました。新しいシビックは、今回の改良で一体どのような進化を遂げているのでしょうか。約350万円！ ホンダ新「シビック」発売！【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「シビック」です！（21枚）シビックは1972年の誕生以来、ロングセラーを記録する、ホンダの中核をなすグローバル戦略車種です。「CIVIC（市民の）」