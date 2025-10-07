◆第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１０月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１０月７日、栗東トレセン６月の阪神で現２歳世代最初の新馬戦を制したチュウワカーネギー（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父モーリス）は坂路を６５秒４―１５秒７でキャンター調整。動きが素軽く、落ち着きもあって好気配が漂う。大久保調教師は「いつも通り良い感じでした。素直で賢い馬ですからね」とうなずいた。前走は好ス