阪神の主力野手５人が７日、ＳＧＬで残留練習に参加した。近本、大山、中野、佐藤輝、森下が前日６日に続いて２軍施設で練習。ケース打撃ではバントやエンドランなどを念入りに確認した。プロ入り後一度も犠打がない佐藤輝、森下もバントする場面があった。また才木ら投手陣も汗を流した。１５日からはＣＳ最終Ｓが開幕。１点の重みが増す短期決戦へ向け、準備に余念がない。