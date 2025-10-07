岡山西警察署 岡山市の路上で、女性7人に対してひわいな言動をしたなどとして、岡山市の元小学校講師の男（26）が7日、岡山県迷惑行為防止条例違反の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年3月から2025年7月までの間、岡山市の路上で、10代の女性や10歳未満の少女合わせて7人に対し、わいせつな画像を見せたり、ひわいな言動をしたりした疑いです。 2025年7月、被害を受けた女性の保護者から警察に届け