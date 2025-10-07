フィギュア「シルフィエット」2026年3月に発売 価格は15,180円HOBBY Watch

フィギュア「シルフィエット」2026年3月に発売 価格は15,180円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • KADOKAWAはフィギュア「シルフィエット」を2026年3月に発売する
  • 無職転生II」に登場するシルフィエットを全高170mmで立体化したもの
  • 価格は1万5180円で、7日から予約受付を開始した
記事を読む

