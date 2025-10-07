米国・カリフォルニア州サクラメント【ロサンゼルス共同】米メディアによると、西部カリフォルニア州サクラメントの幹線道路に6日、医療搬送用ヘリコプターが墜落し、少なくとも3人が重体となった。消防などが救助活動に当たった。幹線道路は閉鎖された。連邦航空局（FAA）などが墜落原因を調べるとみられる。