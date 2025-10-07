秋の訪れとともに、文明堂の人気スイーツ「こぐま焼き」に季節限定の新フレーバーが登場♡ 鹿児島県産の安納芋を使用した濃厚な餡を、もっちもちの米粉＆タピオカ粉生地で包み込んだ「黄色いこぐま焼き 安納芋」。毎日15時から数量限定で販売される、見た目も味もほっこりする秋限定の味わいです。手土産にも、自分へのご褒美にもぴったりなひと品ですよ♪ 文明堂の限定こぐま焼きに秋の味覚「安納芋」が