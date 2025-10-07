◇練習試合巨人ーヤマハ（7日、東京ドーム）巨人の先発は平内龍太投手。受けるは小林誠司選手です。平内投手は10月1日の最終戦でオーバースローとアンダースローをミックスさせて投げ、話題を誘いました。この日も初球はアンダースローでストライクを取っていました。大学時代からウオームアップのルーティンとしてアンダースロー、下手投げの練習をしているという平内投手。阿部慎之助監督は腕のしなりがよくなる、などとして、