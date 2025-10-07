窃盗の疑いで、五泉市に住む会社員の男（29）が7日、逮捕されました。警察の調べによりますと男は、6日午後7時頃、新発田市内の買取専門店でアニメキャラクターのプラモデル1個（販売価格2万8,600円）を盗んだ疑いです。店から「万引きした人を事務室に連れてきている」と110番通報がありました。店の人は、店を出たり入ったりする様子のおかしい男がいたため話を聞き、駐車場に停めてあった車から商品が発見されたため警察