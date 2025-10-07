私はカオル。義妹が「泊まりたい」と言いだしたのは、台風が直撃する予定の日でした。なんでもその日、わが家の近くで義妹の推しのライブがあるというのです。ただでさえ娘がいるから泊まりに来られるのは困るというのに、よりによって台風の日に……。しかし夫はノリノリで、「自分が全部おもてなしをするから」とやる気満々です。本当に夫に任せて大丈夫なのでしょうか。私は今から心配になっています。台風が近づき、外はどんよ