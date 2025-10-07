ソフトバンクは7日、長谷川威展投手（26）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。長谷川は「（球団からは）育成の打診を受けた」と明かした。現役ドラフトで2023年オフに日本ハムから加入。24年は左の中継ぎとして32試合に登板し4勝0敗、防御率2・49を残した。左肘の違和感で、25年3月に左肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けて、現在は福岡県筑後市のファーム施設でリハビリに励んで