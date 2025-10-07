ソフトバンクは7日、育成の風間球打投手（22）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。昨オフに支配下としての戦力外通告を受け、育成で再契約し、2年連続で構想外の通告となった。「悔しい思いはあるが、ドラフト1位でとってもらい、ありがたい気持ちはある」。そう感謝を口にした。秋田・ノースアジア大明桜高からドラフト1位で2022年に入団。2年目までは右肘の張りや腰を痛めるなどけがが続いた。3年目の昨季はウエス