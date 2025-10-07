＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS事前情報◇6日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本で唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」が9日から4日間の日程で開催される。日本人はアマチュアを含め17人が出場。開幕に向けて初日の組み合わせが発表された。【写真】三ヶ島かなら女子プロが会場に登場！米国男子ツアーを主戦場にする日本勢は松山英樹、久常涼、金谷拓実、大西魁