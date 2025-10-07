「日本女子オープン」にて9年越しのメジャー初優勝を飾った堀琴音。ツアーの中でも唯一無二のスイングをする彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が解説する。【写真】右手の小指と左手の人差し指をキュッと握ってクラブを下ろす！ 堀琴音の最強フェード◇◇◇現在、フェアウェイキープ率が1位で、ただ一人80％を超えている堀さん。例年に比べればラフが短いセッティングでしたが、メリハリのあるレイアウトで飛ばし屋有利では