札幌・中央警察署は2025年10月7日、自称・札幌市東区在住の無職の男（51）を詐欺の疑いで現行犯逮捕しました。男は6日午後11時半ごろから7日午前1時20分ごろまでの間、札幌市中央区・すすきの地区のスナックで、代金を支払う意思も能力もないにもかかわらず、酒など2万1400円相当の飲食をした疑いが持たれています。7日午前1時半ごろ、店の従業員から「料金を支払わずにいなくなろうとしている人がいる」と警察に通報がありました