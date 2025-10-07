RIZAPが提供する特定保健指導プログラムが、2023年7月の開始より2年弱で修了者5万人（※1）、導入数534団体（※2）を突破したことを発表した。【比較写真】“奇跡の50代”浅香唯、4ヵ月で8.8キロ減量成功！美くびれ＆美脚を大胆披露特定保健指導プログラムでは、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣の見直