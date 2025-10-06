【その他の画像・動画等を元記事で観る】TBS系28局で10月2日から毎週木曜午後11時56分に全国同時放送されるTVアニメ『太陽よりも眩しい星』のOPテーマとして書き下ろされた、秦 基博の新曲「Stellar Days」が配信開始となり、Music Videoも公開となった。秦 基博が作品を読んだ上で書き下ろした新曲「Stellar Days」は、『太陽よりも眩しい星』の世界観に寄り添うようなサウンドと歌詞が織りなす爽やかな楽曲となっている。そのMus