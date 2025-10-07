7日朝、愛知県刈谷市で、ＪＲ東海道線の列車が停車予定の駅を約50メートルオーバーランしました。運転士が通過駅と勘違いしたということです。 JR東海によりますと7日午前6時半ごろ、大垣駅から豊橋駅に向かっていた東海道線上りの普通列車が本来は停車する刈谷市の野田新町駅を約50メートル通り過ぎて停車しました。 列車には約360人が乗っていて、次の東刈谷駅に3分遅れて到着しました。