彼のこの自信はどこから湧いてくるのか…。主人公はというと、せっかく付き合えたハイスペ彼氏から高得点をもらいたくて必死になっている様子。傍から見ると「その男はやめておけ！」と言いたくなりますが、このまま突き進むのでしょうか。【まんが】なんでも点数をつける男(ウーマンエキサイト編集部)