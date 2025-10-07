◆米大リーグ地区シリーズ第２戦ブルワーズ７ー３ズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブスがブルワーズに連敗した。先発の今永昇太投手（３２）が２回２／３で５安打４失点３奪三振２本塁打で黒星。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」で第１打席に先制３ランを放ったが、空砲となった。鈴木は初回１死一、二塁。先発左腕アシュビーに対し、カウント１−１からの３球目、