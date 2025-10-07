150.39現値 150.23ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 150.21エンベロープ1%上限（10日間） 148.7210日移動平均 148.61一目均衡表・転換線 148.17200日移動平均 148.16一目均衡表・雲（上限） 148.0621日移動平均 148.06一目均衡表・基準線 147.23エンベロープ1%下限（10日間） 146.80一目均衡表・雲（下限） 146.63100日移動平均 145.88ボリンジャーバンド2