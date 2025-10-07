さつまいも×ホットケーキミックスで簡単焼き菓子 旬を迎えるさつまいも。そんなさつまいもを1本丸ごと使って作る焼き菓子をご紹介します。生地にホットケーキミックスを使用することで、簡単においしい焼き菓子に。 さつまいもクッキーさつまいもマフィンさつまいもスコーンさつまいもチーズケーキさつまいもパウンドケーキ加熱したさつまいもを使って クッキー、マフィン、ケーキなどをご紹介しました。どれもホットケーキミ