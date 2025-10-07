音楽配信サービスのSpotifyは7日、ChatGPTと連携したことを発表。ChatGPT上でお気に入りのスターの最新曲をたずねたり、自分がよく聴いているアーティストを集めたプレイリストを作成することができるようになった。現在(7日時点)は英語のみ対応している。 使い方は、SpotifyアカウントをChatGPTに連携させた後、ChatGPTでSpotifyに関する内容をプロンプトに入力して会話。 例えば、曲名・アーテ