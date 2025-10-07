「春高バレー」と呼ばれる全国大会常連の秋田県立雄物川高（横手市）男子バレーボール部の宇佐美大輔監督（46）が部員を殴ったり、暴言を吐いたりする体罰をしていたことが7日、関係者への取材で分かった。県バレーボール協会は6日付で、1年間の謹慎処分とした。宇佐美氏はセッターとして活躍し、2008年の北京五輪に出場した。14年から同校バレー部の監督を務めていた。関係者によると部員を靴で殴ったり、体を床に押し倒し