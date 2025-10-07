シルバニアファミリーの「赤ちゃん家具コレクション -ゆめいろマーメイド-」が、2025年10月4日からローソンの一部店舗で先行発売中です。全6種のブラインド形式赤ちゃんのお人形と、マーメイドがテーマの赤ちゃん用の家具がセットになったコレクションです。販売価格は1200円。ブラインド形式での販売のため、何が入っているかは開けてからのお楽しみです。全6種類あります。SNSではその可愛さが注目を集めていて、「めちゃめちゃ