株式会社アミューズは10月7日、グループ会社であるアミューズスポーツエージェンシーがB1千葉ジェッツに所属する瀬川琉久とエージェント契約を結んだことを発表した。同社にはチームメートの富樫勇樹も所属しており、コート外でも千葉Jの2人が“ファミリー”となった。 8月に19歳となった瀬川は、身長185センチのポイントガード。東山高校（京都