めぶきフィナンシャルグループが反発している。６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を９００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９５％）、または７０億円としており、取得期間は１０月７日から１１月２８日まで。株主還元の充実と資本効率の向上及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS