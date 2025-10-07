西日本鉄道が底堅い。６日、同社初となる海外賃貸オフィス開発事業にインド・ムンバイで参画すると発表しており、株価の下支え要因となったようだ。同国の大手ディベロッパーのＲｕｎｗａｌＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓなどと共同で現地プロジェクト会社に出資する。今回開発を手掛けるオフィスビルは２０２９年６月に竣工する予定。西鉄は今後も現地パートナーとの共同事業を通じ、成長市場であるインドでの不動