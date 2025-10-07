第一三共が６日続伸し、４０００円台に乗せた。同社は６日、乳がん患者向けの新薬候補「ダトポタマブデルクステカン」に関し、第３相臨床試験の結果を公表した。主要評価項目である全生存期間などで、化学療法の投与群に対し統計学的に有意かつ臨床的に意義のある改善を示したという。新薬の実用化に向けた期待が高まる格好となり、買いを誘ったようだ。試験結果に基づき、第一三共は日本を含むグローバル承認申請に向け