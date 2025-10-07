「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日正午現在でメタプラネットが「売り予想数上昇」３位となっている。 ７日の東証スタンダード市場でメタプラが反発。１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の修正を発表し、営業利益予想を２５億円から４７億円（前期比１３．４倍）へ引き上げた。ビットコイン・インカム事業の業績が当初の想定を大幅に超えた。ビットコイン関連銘柄の