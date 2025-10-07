午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４１、値下がり銘柄数は５９４、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉄鋼、鉱業、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは小売、その他金融、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS