ALTA PRO 3 263ALBPS 株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの「ALTA PRO 3」シリーズおよび「ALTA PRO 3X」シリーズを10月17日（金）に発売する。耐荷重25kgをうたうシリーズ最上位のカーボン三脚。 両シリーズの違いはセンターポールの有無。「ALTA PRO 3」シリーズは取り外し可能な六角柱のセンターポールを採用する。一方「ALTA PRO 3X